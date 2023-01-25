В openSUSE упрощён процесс установки кодека H.264

Разработчики openSUSE реализовали схему упрощённой установки видеокодека H.264 в дистрибутиве. Несколько месяцев назад в состав дистрибутива также были включены пакеты со звуковым кодеком AAC (задействована библиотека FDK AAC), который утверждён как стандарт ISO, определён в спецификациях MPEG-2 и MPEG-4 и используется во многих видеосервисах.

Распространение технологии сжатия видео H.264 требует выплаты отчислений организации MPEG-LA, но в случае применения открытых библиотек OpenH264 кодек можно задействовать в сторонних продуктах без оплаты отчислений, так как компания Cisco, развивающая проект OpenH264, выступает лицензиатом MPEG LA. Нюансом является то, что право на использование запатентованных технологий сжатия видео передаётся только для сборок, которые распространяются компанией Cisco, например, загружены с сайта Cisco, что не позволяет разместить пакеты с OpenH264 в репозитории openSUSE.

Для решение этой проблемы в дистрибутив добавлен отдельный репозиторий, в котором организована загрузка бинарной сборки кодека с сайта компании Cisco (ciscobinary.openh264.org). При этом сборка кодека формируется разработчиками openSUSE, заверяется официальной цифровой подписью openSUSE и передаётся для распространения компании Cisco, т.е. формирование всей начинки пакета остаются в зоне ответственности openSUSE и компания Cisco не может внести изменения или подменить пакет.

Репозиторий openh264 будет активирован по умолчанию для новых установок openSUSE Tumbleweed в следующем обновлении iso-образов, а также будет добавлен в ветку openSUSE Leap 15.5 начиная бета-выпуска. До активации репозитория по умолчанию для установки компонентов с поддержкой H.264 пользователю достаточно выполнить: sudo zypper ar http://codecs.opensuse.org/openh264/openSUSE_Leap repo-openh264 sudo zypper in gstreamer-1.20-plugin-openh264



Источник: opennet.ru