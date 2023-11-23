В OpenZFS выявлена ошибка, которая может привести к повреждению файлов

Доступен промежуточный выпуск проекта OpenZFS 2.2.1, развивающего реализацию файловой системы ZFS для Linux и FreeBSD. Выпуск примечателен добавлением поддержки ядра Linux 6.6 и попыткой устранения проблемы, приводящей к повреждению данных (обнулению части блоков) в файлах после их копирования.

Изначально предполагалось, что проблема проявляется только в ветке 2.2.x и вызвана ошибкой во включённом в OpenZFS 2.2.0 механизме клонирования блоков, позволяющем создать копию файла или его части без дублирования данных, используя во второй копии ссылки на уже существующие блоки данных исходного файла без их фактического копирования. В версии OpenZFS 2.2.1 для блокирования проблемы механизм клонирования блоков был отключён по умолчанию, а для возвращения поддержки данного режима добавлена настройка zfs_bclone_enabled.

Позднее разработчики заявили о воспроизведении проблемы и в конфигурациях с веткой OpenZFS 2.1.x. Не подтвердились и предположения, что проблема проявляется на системах со старыми выпусками пакета coreutils — ошибку удалось воспроизвести во FreeBSD и в Linux-дистрибутивах со свежим выпуском coreutils 9.4.

Повреждение файлов проявляется при достаточно редком стечении обстоятельств, например, выполнение в Gentoo команды «emerge -1 dev-lang/go» приводит к установке инструментария для языка Go с повреждением файлов в каталоге /usr/lib/go/pkg/tool/linux_amd64/compile. Предполагается, что ошибка начала проявляться после выставления по умолчанию параметра «zfs_dmu_offset_next_sync=1» в версии openzfs 2.1.4. Источник ошибки пока не выявлен. В качестве рекомендованного обходного пути блокирования ошибки предложено выставить в 0 параметр «/sys/module/zfs/parameters/zfs_dmu_offset_next_sync».



Источник: opennet.ru