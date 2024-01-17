В Opera нашли уязвимость, которая позволяла запускать любые файлы на компьютерах с Windows и macOS

В браузере Opera обнаружена уязвимость, которая позволяет хакерам запускать практически любые файлы на компьютерах под управлением операционных систем Windows и macOS. Ошибку выявили эксперты Guardio Labs, которые уведомили разработчиков и помогли закрыть уязвимость. Источник изображения: opera.com

Источник: 3dnews.ru