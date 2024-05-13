В описании первого трейлера Assassin’s Creed Codename: Red засветилась дата выхода игры — она получила название Assassin’s Creed Shadows

Ролевой экшен с открытым миром под кодовым названием Assassin’s Creed Codename: Red спустя более полутора лет после анонса готовится выйти из тени. Ubisoft раскрыла финальный подзаголовок и дату показа первого трейлера игры. Источник изображения: Ubisoft

Источник: 3dnews.ru