В пакете exfatprogs 1.2.0 появилась поддержка восстановления ФС exFAT

Опубликован выпуск пакета exfatprogs 1.2.0, развивающего официальный набор Linux-утилит для создания и проверки ФС exFAT, пришедший на смену устаревшему пакету exfat-utils и сопутствующий встроенному в ядро Linux новому драйверу exFAT (поставляется начиная с выпуска ядра 5.7). В состав набора входят утилиты mkfs.exfat, fsck.exfat, tune.exfat, exfatlabel, dump.exfat и exfat2img. Код написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.

Новый выпуск примечателен реализацией в утилите fsck.exfat возможности восстановления повреждений в ФС exFAT (ранее функциональность ограничивалась лишь выявлением проблем) и поддержкой обхода файлов в каталогах с повреждённой структурой. В fsck.exfat также добавлены новые опции: «b» для восстановления загрузочного сектора и «s» для создания потерянных файлов в каталоге «/LOST+FOUND». В утилите exfat2img добавлена возможность создания дампов метаданных из ФС exFAT.



Источник: opennet.ru