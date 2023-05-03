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В пакетном менеджере APT 2.7 реализована поддержка снапшотов

Сформирован выпуск экспериментальной ветки инструментария для управления пакетами APT 2.7 (Advanced Package Tool), на базе которой после стабилизации будет подготовлен стабильный выпуск 2.8, который будет интегрирован в Debian Testing и войдёт в релиз Debian 13, а также будет добавлен в пакетную базу Ubuntu. Кроме Debian и производных от него дистрибутивов, форк APT-RPM также применяется в некоторых дистрибутивах на основе пакетного менеджера rpm, таких как PCLinuxOS и ALT Linux.

В новом выпуске добавлена начальная поддержка снапшотов, управляемая опцией «—snapshot» («-S»), при помощи которой можно обратиться к серверам репозиториев, поддерживающих снапшоты, и выбрать определённое состояние архива репозитория. Например, указав «—snapshot 20230502T030405Z» можно работать со срезом состояния репозитория, зафиксированным 2 мая 2023 года в 03:04:05. Снапшоты настраиваются в секции APT::Snapshot в файлах sources-list. В новой версии также реализована опция «—update» («-U»), позволяющая во время выполнения команд установки или обновления пакетов (apt install или apt upgrade) автоматически запустить операцию «apt update» для синхронизации индексов до открытия кэша и обработки sources.list.

Источник: opennet.ru

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