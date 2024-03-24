В Palemoon планируют повысить требования к CPU в готовых сборках

Разработчики браузера Palemoon планируют повысить требования к CPU в готовых сборках. В качестве причины указывается желание задействовать процессорные инструкции AVX, чтобы значительно ускорить работу браузера. Изменение запланировано на лето 2024 года.

Для использования новых сборок потребуется процессор с поддержкой второй версией микроархитектуры x86-64 (x86_64-v2), которая используется процессорами примерно с 2009 года, начиная с AMD FX и первого поколения Intel Core i7 (Nehalem). Микроархитектура x86_64-v2 отличается наличием таких расширений, как SSE3, SSE4_2, SSSE3, POPCNT, LAHF-SAHF и CMPXCHG16B. Для обладателей старых процессоров предлагается использовать 32-битную сборку для Windows, воспользоваться пакетами из дистрибутива Linux, либо осуществить сборку самостоятельно.

Также стоит отметить сведения, что, на протяжении последней недели, пользователи браузера Palemoon сталкиваются со сбоями при прохождении защиты от DDoS-атак Cloudflare. В какой-то момент проблема была решена, однако в конце недели снова возникла.



Источник: opennet.ru