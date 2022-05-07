В Переславле-Залесском состоится конференция разработчиков свободных программ

19-22 мая 2022 года в Переславле-Залесском пройдёт объединённая конференция «СПО: от обучения до разработки», опубликована её программа. Конференция объединяет традиционные мероприятия OSSDEVCONF и OSEDUCONF во второй раз в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в зимний период. В ней примут участие представители образовательного сообщества и разработчики свободных программ из России и других стран. Основной целью является налаживание личных контактов между специалистами, обсуждение перспектив и новинок отрасли.

Основные темы докладов:

Культурные и философские аспекты свободного ПО.

Новейшие достижения и перспективы развития СПО проектов.

Средства и методы миграции IT-инфраструктуры на свободное ПО.

СПО на мобильных платформах.

СПО в образовательных программах и научной деятельности.

Научные и студенческие проекты разработки СПО.

Будет организована онлайн трансляция докладов на youtube и vk. Для просмотра трансляции докладов регистрация не нужна. Для очного участия в конференции в качестве слушателя необходимо выслать по адресу [email protected] до 9 мая заявку с указанием ФИО, должности, организации, электронной почты и контактного телефона.

Участие в конференции для докладчиков и слушателей бесплатное, предоставляется скидка при бронировании гостиницы и автобус из Москвы и обратно при необходимости. Место проведения конференции: г. Переславль-Залесский, ул. Петра Первого, д. 4А (с. Веськово, Институт программных систем РАН).



Источник: opennet.ru