В Play Store будут ограничены возможности VPN-приложений, фильтрующих трафик и рекламу

Компания Google внесла изменения в правила каталога Play Store, которые ограничивают предоставляемый платформой API VpnService. Новые правила запрещают использование VpnService для фильтрации трафика других приложений с целью монетизации, скрытого сбора персональных и конфиденциальных данных и любых манипуляций с рекламой, которые могут повлиять на монетизацию других приложений.

Сервисам также предписывается обязательное применение шифрования для туннелируемого трафика и выполнение требований правил для разработчиков, связанных c мошенничеством с рекламой, запросом полномочий и вредоносной активностью. Туннели к внешним серверам разрешено создавать приложениям, явно заявляющим о выполнении функций VPN, и только при помощи API VPNService. Исключения по обращению к внешним серверам сделаны для приложений, в которых подобное обращение формирует основную функциональность, например, программы родительского контроля, межсетевые экраны, антивирусы, программы управления с мобильного устройства, сетевые инструменты, системы удалённого доступа, web-браузеры, системы телефонии и т.п.

Изменения вступят в силу 1 ноября 2022 года. Среди целей изменения правил называется улучшение качества рекламы на платформе, повышение безопасности и борьба с распространением ложной информации. Ожидается, что новые правила позволят защитить пользователей от сомнительных VPN-приложений, отслеживающих данные пользователя и перенаправляющих трафик для манипуляций с рекламой.

При этом изменение затронет и легитимные приложения, например, VPN-приложения с функциями обеспечения конфиденциальности, использующие упомянутую функциональность для вырезания рекламы и блокирования обращений к внешним сервисам, отслеживающим активность пользователей. Запрет манипуляций с рекламным трафиком на устройстве также может негативно повлиять на приложения для обхода ограничений монетизации, например, перенаправляющих запросы рекламы через серверы в других странах.

В качестве примера приложений, функциональность которых будет нарушена, приводятся Blokada v5, Jumbo и Duck Duck Go. Разработчики Blokada уже обошли вводимое ограничение в ветке v6, перейдя на фильтрацию трафика не на устройстве пользователя, а на внешних серверах, что не запрещено новыми правилами.

Среди других изменений в правилах можно упомянуть начинающий действовать с 30 сентября запрет на показ рекламы на весь экран, если данную рекламы невозможно отключить через 15 секунд или если реклама появляется неожиданно при попытке выполнения пользователей каких-то действий в приложении. Например, запрещена полноэкранная реклама, показываемая в качестве заставки при запуске или во время игрового процесса, в том числе при переходе на новый уровень.

С завтрашнего дня также начнёт действовать запрет на размещение приложений, вводящих пользователей в заблуждение, выдавая себя за другого разработчика, компанию или другое приложение. Запрет охватывает использование логотипов других компаний и приложений в пиктограммах, упоминание названий других компанией в имени разработчика (например, публикация от имени «Google Developer» лицом, не связанным с Google), ложные заявления о причастности к продукту или сервису, а также нарушения, связанные с использованием торговых марок.

С сегодняшнего дня начинает действовать требование, обязывающее приложения с платной подпиской предоставлять заметные пользователю средства для управления подпиской и её отменой. В том числе в приложении должен предоставляться доступ к простому методу для отказа от подписки в режиме online.



Источник: opennet.ru