В почтовом клиенте Thunderbird запланирована полная переработка интерфейса

Разработчики почтового клиента Thunderbird опубликовали план развития на следующие три года. В указанное время проект намерен достичь трёх главных целей:

Переработка с нуля интерфейса пользователя с целью создания пригодной для разных категорий пользователей (новичков и старожилов), легко настраиваемой под собственные предпочтения и целостной системы оформления.

Повышение надёжности и компактности кодовой базы, переписывание устаревшего кода и избавление от накопившихся проблем (избавление от технического долга).

Переход на ежемесячное формирование новых релизов.

Источник: opennet.ru