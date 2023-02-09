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В почтовом клиенте Thunderbird запланирована полная переработка интерфейса

Разработчики почтового клиента Thunderbird опубликовали план развития на следующие три года. В указанное время проект намерен достичь трёх главных целей:

  • Переработка с нуля интерфейса пользователя с целью создания пригодной для разных категорий пользователей (новичков и старожилов), легко настраиваемой под собственные предпочтения и целостной системы оформления.
  • Повышение надёжности и компактности кодовой базы, переписывание устаревшего кода и избавление от накопившихся проблем (избавление от технического долга).
  • Переход на ежемесячное формирование новых релизов.

Источник: opennet.ru

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