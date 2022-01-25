В Polkit добавлена поддержка JavaScript-движка Duktape

В инструментарий Polkit, используемый в дистрибутивах для обработки авторизации и определения правил доступа к операциям, требующим повышенных прав доступа (например, монтирования USB-накопителя), добавлен бэкенд, позволяющий использовать встраиваемый JavaScript-движок Duktape вместо ранее применяемого движка Mozilla Gecko (по умолчанию как и раньше осуществляется сборка с движком Mozilla). Язык JavaScript в Polkit используется для определения правил доступа, которые взаимодействуют с привилегированным фоновым процессом polkitd при помощи объекта «polkit».

Duktape используется в браузере NetSurf и отличается компактным размером, высокой переносимостью и низким потреблением ресурсов (код занимает около 160 kB, а для выполнения достаточно 64kB ОЗУ). Обеспечивается полная совместимость со спецификациями Ecmascript 5.1 и частичная поддержка Ecmascript 2015 и 2016 (ES6 и ES7). Также предоставляются специфичные расширения, такие как поддержка сопрограмм, встроенный фреймворк для журналирования, механизм загрузки модулей на основе CommonJS, система кэширования байткода, позволяющая сохранять и загружать скомпилированные функции. В состав входит встроенный отладчик, движок для выполнения регулярных выражений и подсистема для поддержки Unicode.



Источник: opennet.ru