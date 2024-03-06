В postmarketOS добавили поддержку systemd

5го марта разработчики postmarketOS, дистрибутива Linux для смартфонов, основанного на Alpine Linux, объявили о добавлении в него поддержки системного менеджера systemd вместо использовавшегося ранее OpenRC.

Поддержка старой системы инициализации будет сохранена по крайней мере до тех пор, пока она используется в исходном Alpine Linux. Также при сборке образов добавлена возможность выбора системы инициализации.

Причиной такого перехода называют сложность поддержки OpenRC в связи с все большей зависимостью KDE и GNOME от компонентов systemd. Ранее для этих целей приходилось использовать различные дополнительные прослойки.

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Источник: linux.org.ru