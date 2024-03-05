В продажу поступил электрический самокат Xiaomi 4 Pro Max с запасом хода 60 км

Компания Xiaomi объявила о старте продаж в Европе электрического самоката Xiaomi 4 Pro Max, представленного ранее в этом году. Стоимость новинки, которая предлагает весьма продвинутые характеристики, составляет €599,99. Источник изображений: mi.com

Источник: 3dnews.ru