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В проект ELevate добавлена поддержка EPEL

В проект ELevate добавлена поддержка EPEL

Эндрю Лукошко, главный инженер

Привет, народ! Сегодня AlmaLinux OS Foundation спешит поделиться некоторыми важными новостями, которые касаются нашего проекта ELevate (проект, помогающий мигрировать между мажорными версиями RHEL-деривативов).

Раньше ELevate поддерживал только официальные репозитории (совершенно исключая сторонние). Однако команда AlmaLinux внесла значительные улучшения!

Мы счастливы сообщить, что первый шаг сделан, и теперь поддержка EPEL включена в проект ELevate, что обеспечивает плавную миграцию между CentOS 7 и AlmaLinux 8.

Пожалуйста, имейте в виду, что на данный момент поддержка EPEL работает только для AlmaLinux, а также пока не поддерживается миграция между EL8 и EL9, но мы запланировали решение этих вопросов на будущее!

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Источник: linux.org.ru

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