В прошлом году импорт интегральных микросхем в Китай сократился на 10,8 %

Высокую зависимость китайской промышленности от импорта полупроводниковых компонентов прекрасно осознают и политические руководители страны, а потому в КНР уже много лет подряд предпринимаются попытки развивать импортозамещение в этой сфере. По итогам прошлого года импорт интегральных микросхем в Китай сократился на 10,8 % в натуральном выражении и на 15,4 % в стоимостном. Источник изображения: Infineon

Источник: 3dnews.ru