В прошлом году ёмкость рынка полупроводниковой продукции сократилась на 8,2 % до $526,8 млрд

В денежном выражении рынок полупроводниковых компонентов в прошлом году много потерял из-за неблагоприятной динамики цен на память, но отраслевая ассоциация SIA утверждает, что в целом сокращение оборота ограничилось 8,2 % до $526,8 млрд по сравнению с 2022 годом. Зато уже в этом году ёмкость рынка вырастет на 13,1 %. Источник изображения: ASML

Источник: 3dnews.ru