В прошлом квартале объёмы выпуска интегральных микросхем в Китае выросли на 40 %

Усилия американских властей по сдерживанию технологического развития Китая в полупроводниковой сфере, как уже отмечалось, привели к бурному развитию локальных производств с использованием зрелой литографии, которая пока не попадает под санкции. В прошлом квартале, как сообщают государственные органы статистики КНР, объёмы выпуска интегральных микросхем в стране выросли на 40 % до 98,1 млрд штук. Источник изображения: Samsung Electronics

Источник: 3dnews.ru