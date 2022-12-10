В Qt 6.5 появится API для прямого обращения к объектам Wayland

В Qt 6.5 для Wayland будет добавлен программный интерфейс QNativeInterface::QWaylandApplication для прямого обращения к родным для Wayland объектам, которые используются во внутренних структурах Qt, а также для получения доступа к информации о последних действия пользователя, которая может быть востребована для передачи расширениям протокола Wayland. Новый программный интерфейс реализован в пространстве имён QNativeInterface, в котором также предоставляются вызовы для доступны к родным API платформ X11 и Android. В будущем ожидается появление дополнительных интерфейсов QWaylandWindow для низкоуровневого доступа к окнам и QWaylandScreen для доступа к выводу на экран (wl_output), которые пока позиционируются как экспериментальные и скрыты в области QNativeInterface::Private.



Источник: opennet.ru