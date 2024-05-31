ProHoster > Блог > Новости интернета > В ранний доступ Steam ворвался олдскульный шутер Selaco на движке классических Doom — с перестрелками и умными врагами в духе F.E.A.R.

В ранний доступ Steam ворвался олдскульный шутер Selaco на движке классических Doom — с перестрелками и умными врагами в духе F.E.A.R.

Сегодня, 31 мая, после трёх лет ожиданий со стороны фанатов в раннем доступе Steam стартовал олдскульный шутер Selaco от команды независимых разработчиков из Altered Orbit Studios. Релиз сопровождался новым геймплейным трейлером. Источник изображений: Altered Orbit Studios
Источник: 3dnews.ru

Добавить комментарий