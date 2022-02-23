В репозитории NPM выявлено 25 вредоносных пакетов, которые распространялись с использованием тайпсквоттинга, т.е. с назначением имён, похожих на названия популярных библиотек, с расчётом на то, что пользователь допустит опечатку при наборе имени или не заметит различий, выбирая модуль из списка.

17 пакетов включали вредоносный код для поиска в локальной файловой системе токенов Discord и их отправки на сервер злоумышленников. В большинстве случаев для вредоносные изменения камуфлировались через поставку модифицированных вариантов легитимных библиотек discord.js и colors. node-colors-sync color-self color-self-2 lemaaa adv-discord-utility tools-for-discord purple-bitch purple-bitchs noblox.js-addons discord-selfbot-tools discord.js-aployscript-v11 discord.js-selfbot-aployscript discord.js-selfbot-aployed discord.js-discord-selfbot-v4 colors-beta vera.js discord-protection

5 пакетов включали код для отправки содержимого переменных окружения, которые, например, могли включать ключи доступа, токены или пароли к системам непрерывной интеграции или облачным окружениям, таким как AWS. wafer-text wafewafer-templater-countdown wafer-template wafer-darla mynewpkg

2 пакета (markedjs, crypto-standarts) включали троян для организации удалённого доступа к системе пользователя, позволяющий выполнить произвольный код на языке Python (Python remote code injector).

1 пакет (kakakaakaaa11aa) включал бэкдор для удалённого управления системой (Connectback shell).

Источник: opennet.ru