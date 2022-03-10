В РФ началось продвижение собственного корневого TLS-сертификата

Пользователи портала государственных услуг Российской Федерации (gosuslugi.ru) получили уведомление о создании государственного удостоверяющего центра со своим корневым TLS-сертификатом, не включённым в хранилища корневых сертификатов операционных систем и основных браузеров. Cертификаты выдаются на добровольной основе юридическим лицам и нацелены на использование в ситуации отзыва или прекращения продления TLS-сертификатов в результате санкций. Например, удостоверяющие центры, находящиеся в юрисдикции США, такие как DigiCert, прекратили предоставление сертификатов для сайтов организаций, входящих в санкционный список.

В настоящее время государственный корневой сертификат интегрирован только в продукты Яндекс.Браузер и Атом. Для обеспечения доверия к сайтам, использующим сертификаты от государственного удостоверяющего центра, в других браузерах, требуется ручное добавление корневого сертификата в системное или браузерное хранилище сертификатов.

Среди сайтов, которые уже получили государственные TLS-сертификаты, различные банки (Сбер, ВТБ, ЦБ) и аффилированные с госструктурами организации и проекты. При этом на момент написания новости на основных сайтах Сбер и ВТБ продолжают использоваться традиционные TLS-сертификаты, поддерживаемые во всех браузерах, но отдельные поддомены (например, online-alpha.vtb.ru) уже переведены на новый сертификат.

В случае начала навязывания нового удостоверяющегося центра или выявления фактов злоупотреблений, таких как совершение MITM-атак, вероятно, что производители браузеров Firefox, Chrome, Edge и Safari предпримут действия по добавлению проблемного корневого сертификата в списки отозванных сертификатов, как это уже было сделано с сертификатом, внедрённым для перехвата HTTPS-трафика в Казахстане.