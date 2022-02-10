В РФ намерены создать национальный репозиторий и открыть код программ, принадлежащих государству

Началось общественное обсуждение проекта постановления Правительства Российской Федерации «О проведении эксперимента по предоставлению права использования программ для электронных вычислительных машин, принадлежащих Российской Федерации, под открытой лицензией и созданию условий для распространения свободного программного обеспечения».

Эксперимент, который планируется провести с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2024 года, будет охватывать следующие направления:

Создание национального репозитория, предназначенного для свободной публикации и сопровождения исходных текстов физическими и юридическими лицами без ограничений по национальному, территориальному и иным признакам (развитие ранее озвученной идеи по созданию отечественного аналога GitHub).

Открытие под открытой лицензией программного обеспечения, исключительное право на которые принадлежит Российской Федерации, и предоставление права внесения изменений, распространения и использования данного программного обеспечения всеми желающими, в том числе в коммерческих целях и независимо от территориальной принадлежности.

Усовершенствование законодательства Российской Федерации в части устранения препятствий к использованию свободного программного обеспечения.

Нормативное регулирование и методическая поддержка публикации свободного программного обеспечения.

Целями эксперимента являются внедрение передовых практик создания и развития программного обеспечения, повышение качества принадлежащего государству программного обеспечения, оптимизация государственных расходов за счёт повторного использования исходных текстов программ, увеличение объёма участия отечественных разработчиков в разработке свободного программного обеспечения. Из программных продуктов, которые будут открыты в ходе эксперимента, упоминаются разработанные в Минцифры РФ типовое программного обеспечения витрины данных и облачная платформа государственных сервисов. Код будет открыт за исключением компонентов, реализующих функции криптографической защиты информации.

В эксперименте примут участие Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство внутренних дел, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии и Российский фонд развития информационных технологий. Дополнительно на добровольной основе к эксперименту могут присоединиться высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации и иные лица. Окончательный перечень участников эксперимента будет сформирован до 1 июня 2022 года.

Код программ, принадлежащих государству, будет опубликован под «Открытой государственной лицензией» (версия 1), которая близка к лицензии MIT, но создана с оглядкой на российское законодательство. Среди упомянутых в постановлении критериев, которым должна соответствовать используемая для открытия кода лицензия:

Свободное распространение — лицензия не должна налагать каких-либо ограничений на распространение программного обеспечения (в том числе продажу экземпляров и иные виды распространения), должна являться безвозмездной (не должна содержать обязательств об уплате лицензионных либо иных вознаграждений);

Доступность исходных текстов — программное обеспечение должно предоставляться с исходными текстами, либо должен быть описан простой механизм получения доступа к исходным текстам программного обеспечения;

Возможность модификации — должна быть разрешена модификация программного обеспечения, его исходных текстов, их использование в других программах для электронных вычислительных машин и распространение производных программ на таких же условиях;

Целостность авторского исходного текста — даже в случае требования неизменности авторского исходного текста кода, лицензия должна явно разрешать распространение программного обеспечения, созданного из измененного исходного текста;

Отсутствие дискриминации лиц либо групп лиц;

Отсутствие дискриминации по цели применения — лицензия не должна запрещать использование программного обеспечения для определённых целей либо в определённой сфере деятельности;

Полноправное распространение — права, связанные с программным обеспечением, должны быть применимы ко всем пользователям программного обеспечения без необходимости заключения каких-либо дополнительных соглашений;

Отсутствие зависимости от иного программного обеспечения — права, связанные с программным обеспечением, не должны зависеть от того, входит ли программное обеспечение в состав какого-либо иного программного обеспечения;

Отсутствие ограничений на иное программное обеспечение — лицензия не должна накладывать ограничений на иное программное обеспечение, распространяемое вместе с лицензируемым программным обеспечением;

Технологическая нейтральность — лицензия не должна быть связана с какой-либо отдельной технологией или стилем интерфейса.

Источник: opennet.ru