В РФ создан консорциум для исследования безопасности ядра Linux

Институтом системного программирования Российской академии наук (ИСП РАН) сформирован консорциум, нацеленный на организацию сотрудничества российских компаний, образовательных учреждений и научных институтов в области исследования безопасности ядра Linux и устранения выявляемых уязвимостей. Консорциум создан на базе образованного в 2021 году Технологического центра исследования безопасности операционных систем, построенных на базе ядра Linux.

Предполагается, что образование консорциума позволит исключить дублирование работ в области исследований безопасности, будет способствовать внедрению принципов безопасной разработки, привлечёт дополнительных участников к работе над безопасностью ядра и усилит уже проводимую в Технологическом центре работу по выявлению и устранению уязвимостей в ядре Linux. Что касается уже проделанной работы, то в основной состав ядра принято 154 исправления, подготовленных работниками Технологического центра.

Кроме выявления и устранения уязвимостей Технологический центр также ведёт работу по формированию российской ветки ядра Linux (основана на ядре 5.10, git с кодом) и её синхронизации с основным ядром Linux, разработке инструментов статического, динамического и архитектурного анализа ядра, созданию методов тестирования ядра и выработке рекомендаций по безопасной разработке операционных систем на базе ядра Linux. В число партнёров Технологического центра входят такие компании, как «Базальт СПО», «Байкал электроникс», НТЦ «Модуль», «МЦСТ», «НППКТ», «Открытая мобильная платформа», «РЕД СОФТ», «РусБИТех-Астра», «НТЦ ИТ РОСА», «ФИНТЕХ» и «ЯНДЕКС.ОБЛАКО».