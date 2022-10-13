В РФ утверждено создание национального репозитория открытого кода

Правительство РФ приняло постановление «О проведении эксперимента по предоставлению права использования программ для электронных вычислительных машин, алгоритмов, баз данных и документации к ним, в том числе исключительное право на которые принадлежит Российской Федерации, на условиях открытой лицензии и созданию условий для использования открытого программного обеспечения».

Постановление предписывает:

Создание национального репозитория ПО с открытым кодом;

Размещение в репозитории программного обеспечения, созданного, в том числе, за бюджетные средства, для повторного использования в других проектах;

Формирование нормативной базы для публикации ПО с открытым кодом.

В качестве целей инициативы называется поддержка сообщества разработчиков открытого ПО, повышение качества ПО для госучреждений, снижение издержек за счёт повторного использования кода и создание среды для совместной работы, свободной от санкционных рисков.

На первом этапе к проекту будут привлечены Министерство цифрового развития, МВД РФ, Российский фонд развития информационных технологий, служба регистрации, кадастра и картографии, а также по отдельным заявкам органы исполнительной власти, госкорпорации, внебюджетные формы и любые юридические и физические лица. Финальный список участников будет сформирован 1 июня 2023 года.

Работу планируют завершить до 30 апреля 2024 года. В случае успеха эксперимента в дальнейшем под свободными лицензиями планируют опубликовать большую часть ПО, разработанного за бюджетные средства, за исключением приложений, имеющих гриф секретности. Открытый код сможет быть использован для реализации новых проектов.

Для публикации кода, разработанного для госучреждений и госкорпораций, подготовлена отдельная лицензия, в которой учтена специфика российского законодательства. Государственная открытая лицензия является разрешительной (пермиссивной) и соответствует следующим критериям:

Свободное распространение — лицензия не должна налагать каких-либо ограничений на распространение программного обеспечения (в том числе продажу экземпляров и иные виды распространения), должна являться безвозмездной (не должна содержать обязательств об уплате лицензионных либо иных вознаграждений);

Доступность исходных текстов — программное обеспечение должно предоставляться с исходными текстами, либо должен быть описан простой механизм получения доступа к исходным текстам программного обеспечения;

Возможность модификации — должна быть разрешена модификация программного обеспечения, его исходных текстов, их использование в других программах для электронных вычислительных машин и распространение производных программ на таких же условиях;

Целостность авторского исходного текста — даже в случае требования неизменности авторского исходного текста кода, лицензия должна явно разрешать распространение программного обеспечения, созданного из измененного исходного текста;

Отсутствие дискриминации лиц либо групп лиц;

Отсутствие дискриминации по цели применения — лицензия не должна запрещать использование программного обеспечения для определённых целей либо в определённой сфере деятельности;

Полноправное распространение — права, связанные с программным обеспечением, должны быть применимы ко всем пользователям программного обеспечения без необходимости заключения каких-либо дополнительных соглашений;

Отсутствие зависимости от иного программного обеспечения — права, связанные с программным обеспечением, не должны зависеть от того, входит ли программное обеспечение в состав какого-либо иного программного обеспечения;

Отсутствие ограничений на иное программное обеспечение — лицензия не должна накладывать ограничений на иное программное обеспечение, распространяемое вместе с лицензируемым программным обеспечением;

Технологическая нейтральность — лицензия не должна быть связана с какой-либо отдельной технологией или стилем интерфейса.

Источник: opennet.ru