В России на треть вырос спрос на ремонт смартфонов

Рост спроса на ремонт смартфонов в России по итогам апреля 2024 года составил от 26 % до 30 %, сообщает «Коммерсантъ». Такая динамика объясняется ростом цен на смартфоны, увеличением доли китайской продукции, а также популярностью подержанных устройств — потребители активно покупали их в 2023 году. Россияне стали чаще обращаться за ремонтом смартфонов к частным мастерам, которых находят на сайтах объявлений. Источник изображения: Bruno / pixabay.com

Источник: 3dnews.ru