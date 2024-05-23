В России начались продажи смартфонов realme 12+ 5G и realme 12 5G с дизайном, вдохновлённым люксовыми швейцарскими часами

Компания realme объявила о старте продаж в России серии смартфонов realme 12, включающей модели realme 12+ 5G и realme 12 5G. Новинки отличаются высокой производительностью, а также оригинальным дизайном, вдохновлённым люксовыми часами, — таким же, как у старших моделей realme 12 Pro и realme 12 Pro+. Смартфон realme 12+ 5G базируется на 6-нм восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 7050 с графической системой Mali-G68. Для отвода тепла используется передовая системе охлаждения, в основе которой лежит испарительная камера VC Cooling System площадью 4357 мм².

Источник: 3dnews.ru