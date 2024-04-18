В России открыли Ассоциацию развития киберспортивной инфраструктуры — владельцы компьютерных клубов хотят добиться налоговых льгот

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя разработчика программного обеспечения для компьютерных клубов Langame сообщает, что в России появилась Ассоциация развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ). Источник изображения: ESL Gaming

Источник: 3dnews.ru