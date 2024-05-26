В России открылся первый государственный Центр киберспорта с бесплатными занятиями для всех

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга начал работу первый государственный Центр киберспорта в рамках муниципального учреждения «Физкультура и Здоровье». Уникальность данного заведения заложена в его доступности для горожан — за участие в тренировках денег платить не нужно. Источник изображений: Администрация Санкт-Петербурга

Источник: 3dnews.ru