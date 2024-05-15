В России открылся предзаказ на смартфоны HUAWEI Pura 70

Сегодня российские розничные сети начали принимать предварительные заказы на смартфоны флагманской серии HUAWEI Pura 70, которые сочетают в себе оригинальный дизайн с передовыми технологиями мобильной фотографии. HUAWEI Pura 70 Ultra обладает выдвижной камерой с 50-Мп CMOS-сенсором размером 1 дюйм и самой широкой физической диафрагмой f/1,6 среди камер с сенсорами такого размера. С помощью камеры можно снимать объекты, движущиеся со скоростью 300 км/ч. Механизм камеры способен выдержать 300 000 циклов выдвигания. Смартфон защищён от влаги и пыли согласно стандарту IP68, сохраняя работоспособность при погружении на глубину до 2 метров. Также отметим, что смартфоны HUAWEI Pura 70 Pro и HUAWEI Pura 70 Ultra оснащены телемакрообъективом с диафрагмой f/2,1 и поддержкой 35-кратного макрозума, что позволяет запечатлеть даже мельчайшие детали.

Источник: 3dnews.ru