В России перестали работать пиратские версии AutoCAD и другого ПО Autodesk, но выход уже найден

AutoCAD и другое софт американской компании Autodesk по праву считается одним из лучших для проектирования и пространственного моделирования. Компания приостановила деятельность в России в 2022 году, а теперь появились сообщения о блокировке работы пиратских версий её программ. Многие инженеры, архитекторы и конструкторы в России остались без привычного программного обеспечения. Правда, буквально через несколько часов выход всё же был найден. Источник изображения: Autodesk

Источник: 3dnews.ru