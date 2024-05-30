В России создали рекордно маленький нанолазер для чипов, дисплеев и медицинских приборов

Исследователи из Санкт-Петербургского Института точной механики и оптики (ИТМО) создали самый маленький в мире нанолазер для широкого спектра применений. Светоизлучающий прибор, который в 5 тысяч раз меньше миллиметра, может послужить как основой оптоэлектронных чипов, так и элементом дисплеев и медицинских приборов для точной диагностики. Сергей Макаров. Источник изображения: Новый физтех ИТМО

Источник: 3dnews.ru