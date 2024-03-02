В России стартовали продажи планшета HONOR Pad 9 с большим экраном и восемью  динамиками

В России поступил в продажу планшет HONOR Pad 9, отличающийся большим экраном HONOR FullView с разрешением 2.5К и массивным аккумулятором. И несмотря на это, весит устройство всего 555 грамм. Pad 9 получил IPS-экран HONOR FullView с диагональю 12,1 дюйма, разрешением 2560 × 1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и возможностью отображения 1,07 млрд цветов и оттенков. Благодаря тонким рамкам экран занимает 88 % поверхности фронтальной панели.

Источник: 3dnews.ru