В России стартовали продажи смартфонов Infinix Note 40 и Note 40 Pro со 108-Мп камерами и быстрой 70-Вт зарядкой

Компания Infinix объявила о старте продаж в России серии смартфонов Infinix Note 40, в которую входят модели Note 40 и Note 40 Pro. Новинки поддерживают обновлённую технологию «Универсальной быстрой зарядки 2.0», которая включает в себя быструю зарядку мощностью до 70 Вт, беспроводную зарядку с магнитным креплением и чип контроля питания Cheetah X1 собственной разработки. Источник изображений: Infinix

Источник: 3dnews.ru