Всего несколько дней назад президент РФ Владимир Путин поручил Правительству рассмотреть вопрос об организации производства игровых консолей в России. Теперь выяснилось, что в одном из вузов уже разрабатывается система, называемая отечественным аналогом Sony PlayStation. Источник изображения: Kerde Severin / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru