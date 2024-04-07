В России ужесточили ответственность за спам-звонки

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий административную ответственность за спам-звонки и рекламу кредитов и микрозаймов без указания их полной стоимости. Документ был опубликован на портале правовой информации. Источник изображения: DT/Pixabay

Источник: 3dnews.ru