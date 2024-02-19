В России в разы подскочили продажи коробочных версий и ключей Windows и Office

Российские пользователи стали активно скупать коробочные версии и лицензионные ключи программных продуктов Microsoft, таких как операционные системы Windows и пакет офисных приложений Office 365. По данным источника, больше половины продаж софта на Wildberries в прошлом году пришлось на Windows, а на «Яндекс Маркете» популярнее всего были ключи для активации Office 365. Источник изображения: StartupStockPhotos / Pixabay

Источник: 3dnews.ru