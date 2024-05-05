В России вдвое подскочили продажи складных смартфонов — помогло расширение ассортимента

В России почти вдвое выросли продажи складных смартфонов, сообщили «Известия» со ссылкой на данные ретейлеров. В настоящее время такие смартфоны выпускают практически все крупные китайские производители, покупателям доступны уже десятки вариантов подобных гаджетов и сдерживают спрос пока только высокие цены на устройства в таком формфакторе, считают эксперты. По словам руководителя департамента «Телеком» «М.Видео – Эльдорадо» Сергея Уварова, в 2023 году продажи складных смартфонов всех брендов выросли в годовом сравнении выросли в данной розничной сети более чем в три раза, и в I квартале 2024 года продажи увеличились на более чем 147 % в годовом сравнении. В связи с ростом спроса в магазинах даже выделили специальные зоны для реализации таких устройств.

Источник: 3dnews.ru