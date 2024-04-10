В России вырос спрос на аренду производительных ИИ-серверов

В России увеличился спрос на аренду серверов для обучения моделей искусственного интеллекта — по итогам 2023 года этот сегмент составил 5,4 % от всего рынка облачных услуг и достиг 6,6 млрд руб. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на информацию от компании iKS-Consulting. Источник изображения: Pete Linforth / pixabay.com

Источник: 3dnews.ru