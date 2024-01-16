В российском Steam вышла Sovereign Syndicate — викторианская RPG в стимпанковом Лондоне, вдохновлённая Disco Elysium

Разработчики из канадской Crimson Herring Studios сообщили о выходе своей нелинейной стимпанковой ролевой игры Sovereign Syndicate, вдохновлённой Disco Elysium и (в меньшей степени) Baldur’s Gate. Источник изображений: Crimson Herring Studios

Источник: 3dnews.ru