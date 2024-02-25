В Рунете всё спокойно: Роскомнадзор отчитался о технических аспектах работы российского сегмента Сети в 2023 году

В конце 2023 года в Рунете насчитывалось 45,2 млн адресов IPv4, указано в отчёте за прошлый год Центра мониторинга и управления сети связи общего пользования (ЦМУ ССОП) «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ, входит в структуру Роскомнадзора). Причём более половины всех IPv4-адресов (53 %) приходится всего на семь операторам. Количество IPv4-сетей составляло 11,26 тыс., ещё 2,5 тыс. сетей использовали IPv6. Больше всего адресов имеется у ПАО «Ростелеком» — 11,1 млн штук, что составляет четверть всего объёма. На втором месте — ПАО «ВымпелКом» с 3,5 млн единиц, третье место у АО «Эр-Телеком Холдинг» с 3,2 млн IP-адресов. Однако у принадлежащего с 2017 года «Эр-Телеком Холдингу» оператора «Новотелеком» имеется ещё 590 тыс. адресов, так что по суммарному количеству «Эр-Телеком Холдинг» находится на втором месте, уступая лишь «Ростелекому». В прошлом году году из зоны .RU ушло порядка 825 тыс. адресов, а пришло — примерное 430 тыс., если верить данным RIPE NCC.

Источник: 3dnews.ru