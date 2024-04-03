В Samsung Pay стало недоступно добавление и использование карт «Мир»

С сегодняшнего дня в сервисе мобильных платежей Samsung Pay стало недоступно добавление и использование карт отечественной платёжной системы «Мир». Южнокорейская компания предупредила об изменениях заранее, отметив, что это никак не отразится на возможности добавления и использования в приложении клубных карт и карт постоянного клиента. Источник изображения: samsung.com

Источник: 3dnews.ru