В сериале Fallout засветился реальный телефонный номер — фанаты убеждены, что он скрывает секрет

Вышедший в конце прошлой недели первый сезон сериала Fallout по мотивам серии постапокалиптических ролевых игр от Bethesda полон отсылок, однако больше всего фанатов заинтриговал оригинальный секрет, скрытый в шоу. Источник изображений: Amazon Studios

Источник: 3dnews.ru