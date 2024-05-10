В серверах Apple чипы M2 Ultra пропишутся до конца этого года

Несколько дней назад издание The Wall Street Journal сообщило, что Apple разрабатывает собственные процессоры серверного класса для ускорения задач, связанных с работой искусственного интеллекта. Представителям Bloomberg этого повода оказалось достаточно, чтобы определить высокую вероятность появления чипов M2 Ultra в центрах обработки данных Apple к концу текущего года. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru