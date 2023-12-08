В сервисе микроблогов Threads появились метки для сообщений

На платформе микроблогов Threads появились метки (tags), сообщил глава I*******m глава платформы Адам Моссери (Adam Mosseri). Функция работает несколько иначе по сравнению с привычными хештегами, на таких платформах как I*******m и X (бывший Twitter). Источник изображения: Threads

Источник: 3dnews.ru