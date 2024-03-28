В Сеть утекли фотографии белой Xbox Series X без дисковода

В Сеть «утекли» фотографии игровой консоли Xbox Series X без дисковода, выполненной в белом цвете, дизайн которой не отличается от выпускаемой в настоящее время чёрной модели Xbox Series X. Опубликовавший фотографии ресурс Exputer ранее сообщил, что белая модель Xbox Series X может появиться в продаже в июне или июле по цене на $50–100 меньше, чем у текущей версии Xbox Series X, стоимость которой составляет $499. Источник изображения: Exputer

Источник: 3dnews.ru