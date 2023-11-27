В Швеции прошёл турнир по Doom на роботизированных газонокосилках

Как только не запускали культовый шутер Doom от id Software — на тракторе, клавише Backspace, ёлочной игрушке, внутри приложения «Блокнот» и так далее. Теперь к списку присоединились газонокосилки от шведской компании Husqvarna. Источник изображения: Husqvarna

Источник: 3dnews.ru