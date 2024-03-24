В следующем году будет продано 150 млн ПК с процессорами, поддерживающими локальное ускорение ИИ

Специалисты Canalys в начале уходящей недели предположили, что в этом году будет поставлено 48 млн ПК, оснащённых процессорами с функцией локального ускорения работы систем искусственного интеллекта, в общем объёме поставок доля таких компьютеров достигнет 18 %. Уже в следующем году данный показатель вырастет до 150 млн и 40 % соответственно, по мнению авторов прогноза. Источник изображения: Dell Technologies

Источник: 3dnews.ru