В соцсети X появилась замаскированная реклама, которую нельзя заблокировать

Пользователи социальной сети X (бывшая Twitter) сообщили о появлении на платформе нового типа рекламных объявлений. Речь идёт о немаркированных объявлениях, которым нельзя ставить лайки или делиться с другими пользователями. Фактически, новый формат не раскрывает, кто стоит за рекламным объявлением и является ли оно вообще рекламой. На данном этапе такие объявления стали появляться в персональных лентах ограниченного числа пользователей X на мобильных устройствах. Источник изображения: Bastian Riccardi / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru