В сообществе разработчиков Glibc внедрён кодекс поведения

Сообщество разработчиков Glibc объявило о принятии кодекса поведения (Code of Conduct), определяющего правила общения участников в списках рассылки, bugzilla, wiki, IRC и других ресурсах проекта. Кодекс рассматривается как инструмент для воздействия в случае выхода обсуждений за рамки приличия, а также как способ уведомления руководства об оскорбительном поведении участников. Кодекс также поможет новичкам сориентироваться, как нужно себя вести и какое отношение к себе следует ожидать. Одновременно сообщается о поиске добровольцев, готовых принять участие в работе комитета, отвечающего за разбор жалоб и разрешение конфликтных ситуаций.

Принятый кодекс приветствует дружелюбие и терпимость, доброжелательность, внимательность, уважительное отношение, аккуратность в высказываниях, и желание вникнуть в детали происходящего при несогласии с чьей-то точкой зрения. Проект подчёркивает открытость для любых участников, независимо от уровня их знаний и квалификации, расы, пола, культуры, национального происхождения, цвета кожи, социального статуса, сексуальной ориентации, возраста, семейного положения, политических убеждений, религии или физических способностей.



Источник: opennet.ru