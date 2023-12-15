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В Spotify появился ИИ-генератор плейлистов по текстовым описаниям, но доступен он не всем

В Spotify появился ИИ-генератор плейлистов по текстовым описаниям, но доступен он не всемSpotify, популярный стриминговый музыкальный сервис, приступил к тестированию функции на базе ИИ — созданию плейлистов по текстовым описаниям. Это нововведение, обнаруженное пользователем TikTok под ником @robdad_, может радикально изменить взаимодействие пользователей Spotify с музыкальным контентом. Однако пока неизвестно, станет ли эта функция доступна всем пользователям. Источник изображения: EyestetixStudio / Pixabay
Источник: 3dnews.ru

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